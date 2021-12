Confira aqui a programação religiosa e cultural do Bom Jesus dos Navegantes 2022 em Penedo

Celebrações ao padroeiro dos ribeirinhos começam no próximo domingo, 02 de janeiro

Decom PMP

A programação religiosa e cultural alusiva ao Glorioso Bom Jesus do Navegantes em Penedo está definida.

As celebrações ao padroeiro do povo ribeirinho começam em Penedo no próximo domingo, 02, com procissão saindo da capela da Santa Cruz às 18h30 até a catedral diocesana.

Na segunda-feira, 03, a imagem do Bom Jesus dos Navegantes será levada em carreata, às 18h30, até a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na Vila Matias.

No mesmo horário do dia seguinte, uma nova carreata transportará Bom Jesus dos Navegantes até a igreja de São Francisco de Assis, situada no Conjunto Rosete Andrade.

Já no início da noite de quarta-feira, 05, acontece o translado para a Praça da Fé, ao lado da capela da Santa Cruz, palco de toda as missas até o domingo, 09. Clique no link e confira a programação religiosa completa – programacao-religiosa-bom-jesus-penedo

Programação Cultural

Já a programação da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) será aberta na tarde da quinta-feira, 06, com a Exposição de Velas em trecho isolado do porto das balsas.

Este ano, novos trabalhos foram encomendados pela SEMCLEJ para Karina Michele, Marcos Castanha, Dório Feitosa e Tadeu dos Bonecos, artistas plásticas talentosos que transformaram lendas do rio São Francisco em obras de arte.

A Exposição de Velas acontece até o sábado, 08, devido a necessidade de espaço para as embarcações atracarem no local de onde parte a tradicional procissão fluvial de Bom Jesus dos Navegantes, a maior romaria de Alagoas realizada anualmente a cada segundo domingo do mês de janeiro.

As demais atividades da programação cultural elaborada pela SEMCLEJ acontecem na Praça Comendador Peixoto, em frente ao supermercado Ki-Barato, mesmo espaço para feira de artesanato e ponto de alimentação.

Confira abaixo a programação cultural

06 DE JANEIRO (Quinta-Feira)

Exposição de Velas – 16 horas

Dança do coco – 17h30 horas

Pastoril – 17h30 horas

CIA Flor do Sertão/Folclore São Francisco – 17h30

07 DE JANEIRO (Sexta-Feira)

Exposição de Velas

Grupo de Capoeira Mandingueiros/Puxada de Rede – 17h30

Banda de Pífano – manhã

Tadeu dos Bonecos – manhã

Exposição de Velas

Grupo de Capoeira Mandingueiros/Maculêlê – 17h30

CIA Flor do Sertão/Folclore São Francisco

Alvorada Monte Pio – 06 horas

Banda de Pífano das – manhã

Tadeu dos Bonecos das – manhã