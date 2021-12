Confira as novidades do mercado de cartões de crédito e os benefícios

Por muito tempo a única opção para os consumidores brasileiros em relação aos cartões de crédito era pagar altos valores de anuidade, ter faturas altíssimas e acumular pontos que só podem ser utilizados em trocas supérfluas.

Recentemente foi lançado o open banking, que é uma ferramenta para compartilhamento de serviços e dados financeiros pelas instituições autorizadas pelo Banco Central (BC). A novidade impulsionou que fintechs e corretoras começassem a oferecer cartões de crédito sem taxas e com outros inúmeros benefícios, incluindo a conversão de despesas em investimentos.

A corretora XP oferece o Cartão XP Visa Infinite para clientes que possuem pelo menos R $5.000,00 investidos na empresa. Dentre os benefícios que o cartão oferece estão: isenção de anuidade, sem valor mínimo de fatura e com o chamado “investback”. Além disso, usuários que realizam compras pelo shopping XP ou através do marketplace têm até 10% de “cashback” sobre o valor da despesa. Os valores acumulados vão para um fundo chamado Fundo Investback, que tem liquidez diária e acompanha a taxa Selic.

“Recebi o cashback em investimento e achei muito satisfatório. Em cartões de crédito com milhas, o retorno costuma demorar”, afirmou Alan Sampaio, engenheiro de 30 anos, que usa o cartão da corretora há 8 meses. Alan completa dizendo que os cartões de crédito dos grandes bancos onde ele possui conta corrente não saem da gaveta.

Outras opções para você escolher seus cartões de crédito

Outra opção no mercado é oferecida pelo banco digital Zro Bank, que disponibiliza um cartão de débito Visa. Neste cartão o cliente recebe cerca de 0,5% de cashback sobre o valor de suas compras, porém o grande diferencial oferecido pelo banco é o cashback em bitcoins. O cartão ainda oferece outros benefícios aos usuários, que podem sacar dinheiro em bancos 24h, além de não precisarem pagar taxas na emissão e no uso do cartão.

Segundo Cazou Vilela, CMO do Zro Bank, “O cashback é pago em bitcoins imediatamente após a realização da compra, entregues livres e desimpedidos na conta do usuário no Zro Bank, e ele pode fazer o que quiser com eles: converter em reais, deixar guardado em bitcoins ou no próprio Zro ou mesmo transferir para outra carteira de criptomoedas”. Cazou já planeja novidades: “Em 2022, pretendemos ampliar os benefícios e oferecer, por exemplo, o cashback multiplicado”.

Cada vez surgem mais opções voltadas para cada tipo de cliente

As fintechs já dispõem de diversas opções além do cashback em investimentos, como cartões de crédito sem cobrança de taxas e outros benefícios que são adequados de acordo com o perfil de cada cliente. Em outubro de 2020, a fintech Zippi lançou um cartão com fatura semanal, este tipo de pagamento é pioneiro no Brasil. O cartão foi lançado com objetivo de ajudar trabalhadores autônomos e está disponível inclusive para negativados.

André Bernardes, CEO da Zippi, analisa: “A gente enxerga que os autônomos hoje são desamparados pelas instituições tradicionais. Se você é manicure, cabeleireira ou motorista de aplicativo, você ganha todo o dinheiro picado. E tem que gastar para ganhar também, seja em cosméticos ou gasolina”.

Aos interessados neste tipo de cartão de crédito, basta entrar no site da Zippi e realizar um cadastro onde será pedido o envio de alguns documentos. Após aprovado, os clientes podem pagar as faturas, que fecham aos domingos, na quarta-feira.