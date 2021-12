Para quem vai passar o Réveillon em casa, decorar a casa dá um tom diferente à comemoração. E as flores ajudam a compor essa decoração. A Flores Online, e-commerce de flores, preparou sugestões de arranjos de flores. Segundo a florista Juana Martinez, os tons de branco, amarelo e verde são ideais para compor a decoração da virada do ano.

Arranjo com mistura harmoniosa de rosas e mini rosas brancas em elegante vasinho de vidro / Foto: Divulgação / Flores Online RArranjo de Rosas Brancas em vaso decorado com Junco / Foto: Divulgação / Flores Online Arranjo de Flores do Campo Brancas Delicado / Foto: Divulgação / Flores Online Arranjo com rosas colombianas e nacionais, girassóis e hortênsias / Foto: Divulgação / Flores Online