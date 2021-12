Confira novidades que chegarão para o PIX em 2022

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central (BC) em novembro de 2020 é, atualmente, uma das ferramentas mais utilizadas em transações no Brasil. A ferramenta se tornou muito popular desde o momento de seu lançamento e, agora, o Banco Central planeja novas funções a serem adicionadas no sistema.

Nesse contexto, a ideia do Banco Central com as novas funcionalidades é ampliar ainda mais o acesso à ferramenta por todos os brasileiros. A título de exemplo, em 2021, foram lançados o PIX Saque (que permite fazer saques em qualquer ponto que ofereça o serviço) e o PIX Troco (em que, um PIX de valor superior é feito em uma compra e o usuário recebe a diferença em espécie).

Segundo Alex Peguim, COO da Speedy.io, fintech de serviços financeiros para micro, pequenos e médios empreendedores, as novidades podem levar a uma redução de caixas eletrônicos na cidade. Isto porque o saque de dinheiro pode ser feito em qualquer comércio. “Também deve haver concorrência maior entre os métodos de pagamento, tanto em preço quanto em oferta de serviço”, destaca.

Ademais, a novidade mais recente envolvendo o PIX é o uso do sistema de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais, importante para o ano de 2022, em que há eleições. A medida foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e prevê que partidos e candidatos usem o CNPJ ou o CPF como chave de identificação.

Oportunidades com o PIX

Você Pode Gostar Também:

Segundo dados do BC, cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil já utilizaram o PIX ao menos uma vez em qualquer tipo de transação. Além disso, 14 milhões de brasileiros abriram conta bancária pela primeira vez em 2020, durante a pandemia, o que representa oportunidade de crescimento para o sistema de pagamentos instantâneos.

Alex Peguim acredita que isso é resultado, principalmente, do incremento por parte do PIX e do Auxílio Emergencial. “A população brasileira nunca teve acesso de forma tão barata e ágil a serviços financeiros. Hoje, temos uma rede de pagamentos mais barata, descomplicada e rápida”, afirma.

Ainda para Peguim, a medida de novas funcionalidades é muito importante, já que o PIX garante a rastreabilidade eletrônica da fonte pagadora. “Outras novidades, como o PIX Garantido, devem agir bem em terrenos em que o cartão de crédito domina, como serviços de mensalidade, pagamentos recorrentes e até mesmo parcelamentos”, afirma.

Novos recursos do sistema de pagamentos

O PIX em 2022 chega com novas funcionalidades, segundo o que planeja o Banco Central.

Dentre estas novidades estão: O PIX Garantido, que permite que os pagamentos sejam parcelados e agendados por meio do sistema. Também o PIX por aproximação, que possibilita fazer pagamentos ao aproximar o celular da máquina de cartão.

Além dessas funcionalidades, estão: o PIX débito automático, que permite que contas de consumo, como água, luz e telefone, possam ser pagas no débito automático. Além disso, o PIX offline, recurso que está sendo testado com três tecnologias, porém, ainda está em processo de avaliação. E, por fim, o PIX internacional, que permite que o usuário faça transferências instantâneas de outros países através da ferramenta.