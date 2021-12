Confira o horário de funcionamento dos shoppings e lojas de Salvador e RMS no Réveillon

De 27 a 30 de dezembro o funcionamento será normal, das 9h às 21h. Já no dia 31, lojas, quiosques e praça de alimentação estarão abertas das 9h às 18h. O cinema não funcionará no dia 31. No dia 1 de janeiro não haverá funcionamento.

Na terça-feira (31), o home center funciona apenas das 8h às 14h e no dia 1º de janeiro, estará fechada. No domingo (02/01), a loja reabre das 8h30 às 17h. Mais informações no Instagram e no site.