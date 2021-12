Confira os nove recursos lançados no WhatsApp em 2021

O WhatsApp liberou uma série de funcionalidades na plataforma de mensagens ao longo deste ano. As novas ferramentas contemplaram as versões Android, iOS e Web do mensageiro. Confira as novidades mais cotadas do ano a seguir.

Autenticação na versão web

A opção de desbloqueio é exclusiva para versão Web do mensageiro. Por meio dela, é possível colocar uma camada a mais de segurança, pois além da leitura do QR Code pede a identificação por meio da leitura do rosto ou da íris.

Conexão de múltiplos dispositivos

Este foi um dos recursos mais solicitado pelos usuários. Trata-se da possibilidade de efetuar e manter o login em múltiplos dispositivos de uma mesma conta do WhatsApp. A novidade é compatível com até 4 aparelhos simultaneamente, que podem perder o acesso após 2 semanas devido à falta de login.

Possibilidade de acelerar áudios

Com os recorrentes envios de mensagens de voz extensas na plataforma, os usuários passaram a ouvir áudios longos em pedaços. Pensando nisso, o WhatsApp liberou uma ferramenta que permite acelerar as mensagens em 1,5x ou 2x, fazendo com que a reprodução chegue até a metade do tempo original do áudio.

Mensagens temporárias

Agora, os usuários podem enviar mensagens temporárias, ou seja, com um tempo determinado para se autodestruírem. A função pode ser habilitada na configuração geral do mensageiro ou na conversa em particular. É possível escolher entre os prazos de 24h, 7 dias ou até mesmo 90 dias.

Sistema de pagamentos

Embora o PIX tenha apagado o sistema de pagamentos do mensageiro, o WhatsApp Pay se manteve firme. Por meio da ferramenta vinculada a carteira digital do Facebook, é possível realizar transações instantâneas com os contatos da agenda.

Backup criptografado

Além das mensagens com segurança de criptografia ponta a ponta, o WhatsApp começou a disponibilizar o recurso de segurança também para os backups. Desta forma, é possível guardar o histórico de mensagens de forma ainda mais segura.

Transferência de conversas

Ainda precisando passar por melhoramentos, a opção de transferir conversas com mensagens de texto e arquivos de mídias para outro dispositivo já é bastante considerada. Porém, até então só funciona de dispositivos iOS para aparelhos Samsung com a versão 10 ou posterior do Android.

Guia de Negócios

Outra funcionalidade que está em expansão na plataforma é de encontrar estabelecimentos mais próximos dos usuários do WhatsApp Business. A ferramenta capta os contatos das empresas mais perto dos que utilizam a versão comercial do mensageiro. No entanto, só funciona na região de São Paulo por enquanto.

Sugestão de figurinhas

Os usuários que gostam de usar figurinhas podem utilizar o recurso de sugestão de stickers. A função indica as melhores opções de adesivos para você enviar (e depois salvar para uso posterior).