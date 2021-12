Confira outros golpes na internet

Como visto no artigo anterior “Golpes comuns no fim do ano” , os criminosos tem se aproveitado da fragilidade das vítimas para aplicar diversos golpes, o que pode ser um problema, ainda mais com os gastos tão recorrentes no final do ano e nos primeiros meses. Por isso, este artigo será uma continuação do anterior.

Se você já caiu em algum golpe parecido, deixe aqui nos comentários e uma dica para outras pessoas.

Sem mais delongas, vamos a lista de outros golpes muito comuns aplicados na internet:

Vagas de trabalho

Sim, os criminosos estão se utilizando até do alto nível de desemprego para aplicar golpes e roubar dinheiro e informações das vítimas. Por isso, desconfie de sites ou pessoas que pedem fotos ou vídeos do seu corpo ou então pagamento para iniciar um trabalho. Tudo isso pode ser um golpe na internet!

Os criminosos podem ser convincentes sobre os motivos para as fotos e pagamentos, por isso, na dúvida busque a reputação da empresa e também entre em contato pelos canais oficiais.

Os criminosos podem facilmente dizer que a vaga é para empresa multinacional X, mas tudo ser uma farsa e um golpe. Cuidado! Já no caso do dinheiro, o motivo vai desde pagar um curso, até o pagamento de um rastreador para o carro. A vaga nunca existiu, os criminosos pegam o seu dinheiro e depois somem.

Pacote de viagem

Quem nunca pensou em viajar no final do ano para conhecer um lugar diferente, fazer uma aventura, curtir uma praia ou apenas descansar? Pois é. Saiba que você não é o primeiro e nem o último a ter estes desejos, mas cair num golpe na internet na hora de planejar a sua viagem pode ser um grande problema. Por isso, veja abaixo como os criminosos atuam e como se proteger.

Os criminosos anunciam falsos pacotes de viagens, com locais até verdadeiros, mas que nunca foram reservados ou se quer tem informação da suposta reserva. Ou seja, os criminosos pegam o dinheiro adiantado da sua reserva e quando você chega no lugar da estadia pode encontrar uma grande frustação, já que o local não foi reservado e você caiu num golpe.

O problema pode chegar até mesmo antes de chegar ao local, já nas passagens de viagens.

Preferia fazer reservas pelos sites oficiais ou, ao menos, em sites com boa reputação e que já tenham sido utilizados por algum conhecido ou familiar.

Doação para ONGs e similares

Aproveitando a época de Natal, em que muitas pessoas ficam mais sensíveis, muitas pessoas aplicam golpes pedindo doações por telefone ou e-mail. a instituição pode ser séria e até existir, mas quem vai garantir que de fato quem te liga faz parte da ONG?

Por isso, o recomendado é sempre buscar mais detalhes e entrar em contato com os telefones oficiais. Além disso, caso você faça a doação pelo cartão de crédito, pode ter seus dados expostos e roubados. Fique atento e evite prejuízos financeiros!