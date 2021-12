Conheça a escova ideal para o seu cabelo

O tipo de escova de cabelo pode influenciar a modelagem do fio. Por isso, não dá para usar a mesma escova para todas as finalidades, e dependendo da curvatura ou da espessura do fio é importante evitar alguns tipos. Confira o melhor tipo de escova para a sua madeixa.

As escovas podem acabar quebrando o cabelo, então na hora de escolher, nossa dica é escolher aquelas com cerdas mais macias e espaçadas umas das outras.

A escova raquete é ideal para desembaraçar os fios, por ser acolchoada na ponta protege o couro cabelo.

Nesse caso a ideia é usar uma escova que não tire a definição dos cachos, então as escovas retangulares com cerdas mistas ajudam a evitar a quebra do fio.

Para esse tipo de cabelo é importante ter bastante cuidado, já que os fios podem quebrar com mais facilidade, por isso nossa dica é usar um escova redonda com muito espaçamento entre as cerdas.