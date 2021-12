Conheça as vantagens do cartão de crédito Ultravioleta

O banco digital Nubank oferece aos seus clientes a experiência do cartão de crédito Ultravioleta, feito de metal e com todas as vantagens dos cartões MasterCard Black. Entre as vantagens da bandeira MasterCard estão inclusas salas VIP em aeroportos e seguros de viagem.

De acordo com o Nubank, o cartão de crédito Ultravioleta é isento de tarifas para clientes que possuem um gasto médio mensal de R$ 5 mil no crédito ou para aqueles que possuem R$ 150 guardados ou investidos no Nubank. Apesar disso, usuários que não cumprem esses requisitos podem adquirir o cartão Ultravioleta pagando uma mensalidade de R$ 49.

O cartão de crédito Ultravioleta do Nubank oferece aos seus usuários a função crédito e também o débito. Contudo, é importante saber que apenas compras feitas por meio do crédito geram cashback.

Cashback no cartão Nubank Ultravioleta

O cartão de crédito Ultravioleta permite que o cashback dos usuários cresça a 200% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Todas as compras realizadas na função crédito por meio do Ultravioleta geram 1% de cashback.

Para transferir o dinheiro em cashback para a conta Nubank, basta que os usuários entrem na área de cashback e cliquem na opção “Usar cashback”. Desse modo, os clientes serão redirecionados para outra página onde devem selecionar a opção “Resgatar para a conta”. Por fim, basta digitar o valor que deseja resgatar, confirmar e inserir a senha de quatro dígitos.

Os clientes Ultravioleta podem também investir em fundos exclusivos, resgatar o dinheiro de forma simples e rápida e trocar seu dinheiro em cashback por milhas Smiles sem limite de transferência.

Saiba como cancelar compras feitas por meio do cartão de crédito Nubank

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o cancelamento de compras podem ser feitas em até sete dias após a aquisição de um produto. Desta forma, compras feitas por meio do cartão de crédito Nubank podem ser canceladas por inúmeros motivos, seja por receber a mercadoria com algum defeito, receber o produto errado ou até mesmo por se arrepender da compra.

Sendo assim, para cancelar uma compra feita no cartão de crédito Nubank, o consumidor precisa entrar em contato com a loja onde foi feita a compra e solicitar o cancelamento. É importante saber que cada loja possui uma política de devolução ou troca de produtos, sendo assim, é preciso seguir as orientações da empresa e aguardar a confirmação de cancelamento.

Após solicitar o cancelamento da compra, será necessário que o consumidor aguarde o estorno do valor. O Nubank informa que esse estorno pode levar o período de uma a duas faturas. Se o usuário não puder aguardar o prazo de estorno, é possível enviar um print para o Nubank do comprovante de cancelamento da mercadoria. Dessa forma, o processo pode ser agilizado pelo banco digital.

O Nubank ainda informa que em situações onde os clientes entraram em contato com a loja mas não obtiveram assistência ou até mesmo retorno, é preciso tirar print de todas as tentativas de contato. Nesse caso, os prints servem como prova para a contestação que o Nubank indicará como deverá ser feita.