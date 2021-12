Conheça Yvees, vencedor do Revelação Skol Pagodão que gravou com Léo Santana; escute agora

Nascido e criado no bairro do Lobato, em Salvador, o cantor e compositor Yvees lança o clipe oficial de “Exxquece”, nesta sexta-feira (10). A canção, lançada pela Skol e Mete Som, foi gravada ao lado de gigantes da música baiana como Léo Santana, Tony Salles, banda Psirico, Bruno Magnata, Aila Menezes e Lincoln Senna. A música já está disponível nas plataformas digitais, enquanto o clipe estará disponível no YouTube a partir das 18h. Em entrevista ao portal iBahia, o artista, que tem apenas 25 anos, revelou que ganhar o prêmio Revelação Skol Pagodão e gravar junto com algumas das maiores referências do pagode foi uma experiência incrível.

“Foi uma realização muito grande, tanto profissional como pessoal. Enquanto artista independente, eu corria atrás para manter esse sonho de pé, para fazer acontecer e fazer música, que é o que eu quero. Quando chegou esse momento para mim, foi a realização de um sonho”, contou Yvees.

Apesar de ter começado a carreira musical aos 20, a paixão pela música começou muito antes dela se tornar o seu trabalho. Tudo começou quando ele ganhou uma gaita do seu pai durante a infância e, posteriormente, um violão. Para ele, esse foi o verdadeiro despertar para o mundo artístico: “Minha paixão pela música começou quando eu tinha uns 9 anos. O meu primeiro instrumento foi a gaita, que ganhei do meu pai, mas não cheguei a aprender. Depois, com um violão, comecei a estudar mesmo e foi amor à primeira vista. Desde a primeira vez que toquei, queria tocar toda hora”.

Com um “pé” na Música Popular Brasileira, Yvees já lançou algumas canções autorais no estilo da MPB, como “Eu e você”, “Sorriso de Amor” e “10 minutinhos”, com participação especial da cantora baiana Ju Moraes. O artista leva como inspiração musical, além da ex-participante do The Voice Brasil, os cantores Emicida, Gilberto Gil, Djavan, Léo Santana, Tony Salles e Márcio Victor.

Revelação Skol Pagodão + “EXXQUECE” Depois de alguns anos focado na MPB, Yvees percebeu a necessidade que tinha de mudar. Ao sair da zona de conforto, colocar as mãos na massa e fazer acontecer, veio o pagode – um ritmo que sempre o influenciou. E, através do Revelação Skol Pagodão, o artista ganhou ainda mais espaço no cenário baiano de música. O Revelação Skol Pagodão, recebeu 536 inscrições e dentre elas, estava Yvees. Após seleção, oito artistas foram escolhidos para participar das audições ao vivo, que contaram com a participação de um júri técnico – formado por artistas baianos – que foram os responsáveis por escolher os dois finalistas. Ao final da competição, o músico levou o prêmio e teve a oportunidade de gravar ao lado de grandes nomes do pagodão baiano como Léo Santana, Márcio Victor, Aila Menezes, Tony Salles e Lincoln Senna. “O Revelação Skol Pagodão foi um divisor de águas na minha vida. Fui apresentado ao público de uma forma que nunca fui apresentado antes, eu entreguei a minha verdade e minha música. Em questão de quinze dias, um mês, tudo mudou!”, disse Yvees. “Exxquece”, a música gravada pela Skol e Mete Som, foi lançada nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (10). Foto: Divulgação