Consórcio Magalu abre mais de 500 vagas de emprego para todo o Brasil

O Consórcio Magalu continua seu projeto de expansão no Brasil e está em busca de parceiros para venda de consórcios em regime pessoa jurídica (PJ). Ao todo são 600 oportunidades disponíveis para profissionais que desejam empreender no segmento.

O gestor contratado poderá atuar em uma das mais de 1.400 lojas do Magazine Luiza em todo o país ou em escritório próprio, em regime PJ. Entre as vantagens estão comissões sobre a venda realizada e sobre taxa gerada, oportunidades de participação em treinamentos e capacitação, acesso a ferramentas digitais e amplo portfólio de produtos (imóveis, veículos, eletrodomésticos e serviços).

A companhia busca profissionais que já possuem empresas constituídas, com experiência em vendas e conhecimento em consórcios. Os contratos poderão definir horários e cargas de trabalho e têm possibilidade de aumentar a renda durante as campanhas de vendas realizadas pela empresa com possibilidade de elevação do ganho gradualmente.