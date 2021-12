Com chances em todo o país, o Consórcio Magalu anuncia novas vagas de emprego para parceiros para venda de consórcios. As chances são para contratação em regime pessoa jurídica (PJ) e vão de encontro com o momento do negócio, que está em franca expansão.

Ao todo, são ofertados 600 postos destinados a profissionais que desejam empreender no segmento de consórcio e buscam uma oportunidade para atuar em uma das mais de 1.400 lojas do Magazine Luiza em todo o país.

Os contratados serão responsáveis por representar a marca em ações de vendas de planos e contribuir para que mais pessoas consigam adquirir seus bens e serviços por meio de cartas de crédito. A empresa, que faz parte do Grupo Magazine Luiza, conta com uma ampla gama de produtos disponíveis, como carros, imóveis, eletrodomésticos, cirurgias plásticas, viagens, equipamentos agrícolas, caminhões, entre outros.

Para tanto, a companhia busca profissionais que já tenham empresas constituídas e, principalmente, experiência em vendas, conhecimento em consórcios e espírito empreendedor.

De acordo com o Consórcio Magalu, os profissionais receberão comissões sobre a venda realizada e sobre taxa gerada, bem como terão oportunidades de participação em treinamentos e capacitação, além do acesso a ferramentas digitais e amplo portfólio de produtos (imóveis, veículos, eletrodomésticos e serviços). Como PJ, eles têm, ainda, flexibilidade para definir horários e carga de trabalho e possibilidade de aumentar a renda durante as campanhas de vendas realizadas pela empresa.



Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Consórcio Magalu deverão acessar o site https://consorciomagalu.com.br, clicar na aba “Seja Parceiro” e preencher o formulário para cadastrar o currículo. A seleção permanecerá em aberto até o preenchimento das vagas.