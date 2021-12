Consórcio Magalu tem 600 empregos pelo país; veja cargos

O Consórcio Magalu, representa a marca Magazine Luiza em vendas de planos que contribuem para que um número maior de pessoas realizem seus sonhos por meio de cartas de crédito, com planejamento e sem juros.

O Consórcio, juntamente com a empresa Magazine Luiza está disponibilizando 600 oportunidades de emprego no país. Confira os cargos e requisitos necessários para participação!

Consórcio Magalu está contratando novos colaboradores

O Consórcio Magalu teve origem no ano de 1993, na cidade Franca – São Paulo, inicialmente dentro do grupo Magazine Luiza.



Você Pode Gostar Também:

Após 28 anos de história, associou-se à Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC) e ao Sindicato Nacional de Administradores de Consórcio (SINAC), autorizado a exercer os planos de seguro pelo Banco Central do Brasil.

Em busca de expandir seu quadro de funcionários, o Consórcio Magalu está disponibilizando 600 vagas de emprego para o cargo de Gestor de Negócios, com atuação em várias regiões brasileiras onde possuem filiais do Magazine Luiza.

Os candidatos selecionados ficarão responsáveis por representar a marca de vendas dos planos de consórcios, sendo necessário possuir experiência com vendas, conhecimento em consórcio e espírito empreendedor.

Veja também: Makro Atacadista abre vagas de emprego; veja funções

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do grupo de colaboradores Consórcio Magalu? Aos candidatos que atenderem aos requisitos exigidos pela empresa, podem conferir todas as regiões com vagas disponíveis, além de realizar sua candidatura através do site de participação.

Além dos salários compatíveis ao cargo, os selecionados recebem vários benefícios, tais como comissões sobre a venda realizada, treinamentos de capacitação, flexibilidade de horários, oportunidade de aumento de renda durante campanhas realizadas, etc.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!