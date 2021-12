A construção do seu currículo como um documento profissional pode ser um direcionamento para a sua carreira, ainda que esse direcionamento ocorra considerando apenas um longo prazo.

Construa um currículo sucinto e profissional

O currículo é um documento que deve possuir uma fácil visualização, bem como as informações necessárias requerem organização. Por isso, é de extrema importância que o candidato faça um alinhamento quanto aos dados inseridos no documento. Visto que, dessa forma, o seu currículo poderá se destacar dentre tantos outros no momento oportuno.

Cconceitue o currículo como um documento

Primeiramente, é importante que conceitue o currículo como um documento. Dessa forma, você eleva suas chances de sucesso e atratividade.



Destaque seus dados pessoais

Sendo assim, destaque seus dados pessoais, porém, certifique-se de que estejam atualizados e não insira um endereço de e-mail que possa prejudicar a sua imagem profissional, como um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas, por exemplo.

Objetivo

Além disso, também é válido que você insira o objetivo no documento. Porém, o objetivo deve ser sucinto. Você pode colocar o seu cargo, seguido de sua área de atuação. Por exemplo: analista de contas a pagar; assistente de vendas; auxiliar de escritório; gerente de equipe comercial etc.

Ordem cronológica inversa

A descrição da sua trajetória profissional deve seguir a ordem cronológica inversa, na qual você prioriza as informações mais atualizadas. Da mesma forma, você deve realizar as informações referentes a sua experiência acadêmica.

É importante ressaltar que durante a descrição da sua experiência profissional, você deve focar nos pontos principais de sua área de atuação; já que o currículo muito extenso pode ser previamente descartado. Sendo assim, aponte dados relevantes para que você possa melhor explorá-los em uma entrevista de emprego.

Carreira acadêmica

Caso você seja um estudante, é importante que destaque o fato de que estuda e a modalidade de ensino, ou seja, informe se você estuda de maneira presencial ou online.

As plataformas digitais precisam de atualizações constantes

Já as plataformas digitais precisam de atualizações constantes, pois a internet é um meio importante de recrutamento e seleção. Sendo assim, mantenha seu currículo online em dia. Temos algumas dicas voltadas para o candidato quanto a usabilidade do LinkedIn.

Foto e a sua imagem profissional

Caso você deseje inserir uma foto no seu currículo, opte por uma imagem sóbria, que não tenha distrações como viagens, bares e festas. Certamente, esses são pontos relevantes para que você construa um currículo sucinto e profissional.