Consulta Auxílio Brasil pelo Dataprev: veja como acompanhar o benefício

É sabido que a 2ª parcela deste benefício começou a ser paga na última sexta-feira (10). Para conferir os beneficiários deste novo programa, existem canais oficiais com informações detalhadas acerca do pagamento. Portanto, confira nesta matéria especial do Notícias Concursos, como efetuar a consulta Auxílio Brasil pelo Dataprev.

Posso fazer uma consulta Auxílio Brasil pelo Dataprev?

A consulta Auxílio Brasil pelo Dataprev infelizmente não se encontra disponível. Mesmo que a instituição continue trabalhando junto ao Ministério da Cidadania a fim de participar da revisão mensal de informações dos beneficiários, ainda não foi capaz de desenvolver uma plataforma especificada para os cidadãos consultarem tais dados.

Isso tem despertado a desconfiança de muitas pessoas que esperam que o site seja atualizado a partir do detalhamento de dados. Foi exatamente o que aconteceu durante a prestação do famigerado Auxílio Emergencial de 2020 a 2021.

Mas, é preciso lembrar que o Governo Federal permite a apuração de informações por meio de outros sistemas acessados ??com muita facilidade, até mesmo pelo celular. Veja só.

Consulta do CPF sobre o Auxílio Brasil

Atualmente, existem dois aplicativos disponíveis para a consulta do Auxílio Brasil. Ambos são criação da Caixa Econômica Federal, sendo que um deles já está bem conhecido pelos brasileiros, principalmente pelos atendidos com o Auxílio Emergencial: o Caixa Tem.

Nesta plataforma, você pode monitorar depósitos em contas de poupança social digital e realizar transações financeiras. Além disso, tem o cartão virtual para compras online, bem como a possibilidade de utilizar transferências, pix e outras funções.

Para acessar essa plataforma, siga estas etapas:

Abra o app Caixa Tem;

Em seguida, clique para entrar;

Preencha as informações do login da sua conta, sendo o CPF e a senha;

Espere a autorização do acesso;

Clique no ícone “Mostrar saldo” que fica na parte superior esquerda da tela.

App Auxílio Brasil

A CEF (Caixa Econômica Federal) instaurou também outro app: o Auxílio Brasil. Este serve para que o cidadão possa consultar informações acerca do benefício, como a data do pagamento e o valor pago no mês de dezembro. Essa plataforma substituirá o antigo app Bolsa Família, este que estava em uso até outubro passado.

Para ter acesso ao novo sistema, deve-se informar o CPF e cadastrar uma senha. Ademais, é possível acessar as informações através da senha do Caixa Tem. Assim, quem já recebeu o Bolsa Família deve atualizar o cadastro para consultar o benefício.

Em seguida, clique no ícone “Ver Parcela”. Dessa forma, será possível ver o status de pagamento do mês. Portanto, é possível verificar se o valor foi liberado, cancelado ou bloqueado o pagamento.

Como não há condições de fazer consulta Auxílio Brasil pelo Dataprev, quem quiser, pode acompanhar também o status pelo telefone 111. Ademais, tem uma Central de Relações com a Cidadania do Ministério, que disponibiliza o número 121 para os cidadãos esclarecerem dúvidas acerca do novo plano social.

