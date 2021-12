Conta internacional do Banco Inter: Veja como funciona!

A conta digital internacional do Banco Inter é uma conta em moeda estrangeira que permite maior liberdade financeira para quem costuma viajar ou fazer compras no exterior. Dada a constante variação do dólar, essa modalidade tem se tornado cada dia mais interessante, pois permite a manutenção de uma conta em moeda estrangeira, a partir do Brasil.

De acordo com o site do Banco Inter, com a conta internacional, o cliente poderá abrir uma conta em moeda estrangeira sem a necessidade de sair do país, nem mesmo precisando sair de casa. A conta internacional mantém um saldo em moeda estrangeira e os depósitos ficam alocados nos Estados Unidos, protegidos pelo Fundo Garantidor do País.

Como Funciona e quais são as suas vantagens?

A nova modalidade é muito interessante caso você queira fazer uma reserva em dólar, por exemplo. Você pode aproveitar diversas janelas de oportunidades para comprar e poupar em dólar ou guardar dinheiro para a sua próxima viagem ao exterior. Assim, não há a necessidade de tanta preocupação com a alteração da cotação do dólar, por exemplo.

Essa é uma característica que demonstra como a conta internacional pode ser uma solução muito viável para quem costuma fazer viagens internacionais, recebe em dólar ou gosta de fazer compras em sites internacionais. Além disso, uma das principais vantagens é que, diferente da conta-corrente comum, o destaque da conta digital internacional está no fato do saldo bancário ser em moeda estrangeira.

Logo, isso traz diversos benefícios para o correntista, que ao usar o dinheiro, não precisa se preocupar com a flutuação do câmbio e com as incidências de impostos nas transações. Com isso, os correntistas só precisam se preocupar com a cotação do dólar na carga do saldo ou resgate do valor na conta.

Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, qual a melhor opção para sua conta internacional?

Apesar da comodidade, o cartão de crédito pode não ser sempre a opção mais viável no mercado internacional. Tendo em vista que, toda vez que é feita uma compra internacional usando o cartão, é cobrada uma taxa de 6,38% do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o valor da compra. No caso da conta-corrente internacional em dólar, o IOF é bem menor (1,10%).

Assim, vale-se lembrar que a conversão do câmbio e o custo de IOF ocorrem somente no carregamento de saldo na conta ou no resgate de saldo, e não a cada transação nela efetuada. Diferente do que ocorre ao usar o cartão de crédito, em que a conversão do câmbio acontece no dia da transação ou compra feita, o que nos deixa sujeitos ao valor do câmbio no dia, aumentando o risco de variação cambial.

Deve-se lembrar também que, o Banco Inter não é a única opção para contas digitais internacionais. Tendo em vista o crescimento expressivo dos bancos digitais e fintechs, juntamente com o avanço da tecnologia no mercado, outros bancos como C6 Bank, BS2 e a plataforma Nomad também se voltaram para as contas estrangeiras.