Controlar a ansiedade no ano novo: É possível? Como?

Diante de tantas metas e objetivos, controlar a ansiedade no ano novo pode parecer uma tarefa muito difícil para muita gente. Até porque, convenhamos, as expectativas que criamos, muitas vezes, é irreal e nos empurra a um dia a dia de pressão pela “meta perfeita”.

Por isso, neste texto nós trouxemos algumas considerações que podem ser interessantes para você. Vamos juntos construir um ano novo mais tranquilo? 🙂

A ansiedade e as metas de ano novo

Não é nada incomum encontrar pessoas ansiosas esperando que o novo ano comece. Isso se deve ao fato de que nos últimos dias de dezembro somos bombardeados por mensagens e textos “motivacionais” para o ano novo.

Assim, tudo que antes parecia difícil, em meias palavras bonitas, parece algo fácil. Só que a gente sabe que não é bem assim. Determinadas metas ainda são difíceis, mesmo que não sejam impossíveis.

Você Pode Gostar Também:

E por sabermos dessas dificuldades, vamos nutrindo uma ansiedade pelo o que está por vir. Será que vou vencer a procrastinação? Conseguirei estudar mais? Será que fiz boas metas de ano novo? E se eu não atingir nenhuma?

São tantas dúvidas, não é mesmo? Mas saiba que você não está sozinho nessa. 😉 E por isso separamos dicas para lhe ajudar nessa jornada. Continue lendo.

Como controlar a ansiedade no ano novo?

Para controlar a ansiedade no ano novo é preciso ter em mente um pressuposto poderoso: não podemos controlar todas as coisas.

Parece contraditório? Mas na verdade não é. Quando percebemos que, mesmo com metas, não podemos controlar tudo o que acontece no ano novo, tiramos aquela carga de querer ser perfeito nos próximos doze meses.

Não existe um plano de ano novo que seja cumprido milimetricamente. Sempre haverá contingências da vida que nos farão reajustar algumas coisas. E está tudo bem!

Por isso, tenha em mente que não somos super-heróis e que as coisas, às vezes, escapam do nosso controle. E, além disso, considere os fatores abaixo:

1. Não crie metas “absurdas”

O que seria uma meta absurda? Aquela que foge da sua realidade e cria, apenas, uma pressão absurda em cima de você.

Por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de ler, do que adianta colocar a meta de ler 100 livros se, na verdade, você ainda nem conseguiu abrir o primeiro deste ano? Pois é!

Vá com calma! Não precisa escrever metas simples demais, mas cuidado para não projetar coisas irreais e muito acima da média, ok?

2. Tente focar em um passo de cada vez

Distribua as suas metas em passos.

Para controlar a ansiedade no ano novo é preciso saber enxergar os pequenos passos dos seus objetivos. Porque se você ficar apenas com a “linha de chegada” em mente, corre o risco de se sentir ansioso demais.

3. Invista em hábitos saudáveis

Os hábitos saudáveis também ajudam a controlar a ansiedade no ano novo. Para isso, cuide do seu sono, da sua alimentação e pratique exercícios. Quanto mais hábitos saudáveis você incluir na sua rotina, maior é a tendência de que as coisas fluam de forma leve.

4. Que tal começar a psicoterapia no ano novo?

Que tal apostar no autoconhecimento por meio da psicoterapia? Às vezes, isso pode ser uma peça-chave para controlar a ansiedade no ano novo e assim fazer com que os próximos doze meses sejam mais leves e justos com você. Experimente e feliz ano novo! 🙂