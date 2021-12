Coopercitrus abre vagas de emprego; veja funções

A Coopercitrus, uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil, está oferecendo novas vagas de emprego com atuação em todo país. Confira a listagem completa de cargos disponíveis para integrar na equipe, além dos benefícios oferecidos pela empresa e os requisitos mínimos!

Coopercitrus com novas contratações de emprego disponíveis

A Coopercitrus, uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil, com lojas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, está com novas oportunidades disponíveis para ocupação.

Segue a lista com alguns dos cargos disponíveis para ingressar no time da empresa:

Auxiliar de depósito;

Consultor técnico comercial;

Gerente de irrigação;

Montador de sistema de irrigação;

Caixa;

Conferente;

Supervisor de operações de grãos;

Assistente comercial de máquinas;

Assistente administrativo;

Almoxarife de peças I;

Consultor de vendas interno;

Eletricista irrigação;

Líder de depósito.

Para todas as vagas citadas acima e muitas outras, a Coopercitrus exige dos candidatos algumas qualificações mínimas, como escolaridade de nível médio completo, disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis, experiência na função pretendida e, para algumas oportunidades específicas, a empresa ainda exige escolaridade superior completa ou ensino técnico.

Como realizar a sua inscrição

Tem interesse em integrar o quadro de funcionários da Coopercitrus? Os profissionais interessados deverão realizar sua candidatura através do site de inscrição e preencher o formulário de candidatura.

Para os novos profissionais contratados, a empresa deixa à disposição uma série de benefícios, tais como vale transporte, vale refeição, seguro de vida, previdência privada, assistência médica e odontológica, além de participação dos lucros.

