Cota extra do Auxílio Emergencial deve ser liberada apenas nos próximos meses

Nos próximos meses, o Ministério da Cidadania deve iniciar os pagamentos da cota extra do Auxílio Emergencial. Embora os recursos já tenham sido liberados através da Medida Provisória (MP) 1.084, a pasta ainda não tem data definidas para os repasses.

As novas parcelas contemplarão cerca de 1,3 milhão de pais solteiros chefes de família monoparental. O investimento será de R$ 4,1 bilhões para atender os beneficiários com uma parcela única de R$ 3 mil.

O valor do Auxílio Emergencial se refere a somatória das cinco primeiras parcelas do programa, que foram distribuídas para o público geral na quantia de R$ 600. Na época, as mães solteiras provedoras do lar receberam cotas duplas de R$ 1.200.

Diante a desigualdade de direito frente a uma mesma situação, de bancar a família sem a ajuda de um companheira(o), o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que impossibilitou o recebimento do benefício dobrado por parcela aos homens de família.

Em nota, o Ministério disse que “a medida visa custear os gastos com a ampliação do Auxílio Emergencial, em razão da inclusão de todas as pessoas provedoras de família monoparental, independentemente do sexo”.

Dataprev já liberou as consultas

Diante disso, os candidatos ao recebimento da cota extra podem consultar no site oficial do Auxílio Emergencial se terão direito ou não. Lembrando que o Ministério da Cidadania vai conceder o benefício complementar apenas para aqueles que receberam a cota simples de R$ 600 durante o pagamento do programa.

Além disso, a Dataprev vai analisar se os candidatos realmente não possuem cônjuge ou companheira(o), se há ao menos um menor de 18 anos na família e, se já não houve concessão de cotas duplas a possível ex-mulher, sendo ela contemplada por ter alegado ser mãe solteira provedora do sustento da família em questão.

Na prática, para realizar a consulta basta acessar AQUI e inserir os dados pessoais solicitados, como o nome completo, número do CPF, nome completo da mãe e data de nascimento.