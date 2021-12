Covid-19: Bahia registra 425 casos e 8 mortes pela doença nas últimas 24h

A pandemia da covid-19 continua. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SEBAB) foram registrados, nas últimas 24 horas, 425 casos da doença e 8 óbitos. Até o momento, dos 1.269.617 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.240.446 já são considerados recuperados, 1.692 encontram-se ativos e 27.479 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico, da noite desta última terça-feira (28), contabiliza ainda 1.680.580 casos descartados e 259.335 em investigação. Em relação aos profissionais de saúde, a entidade informou que 52.670 pessoas já tiveram a doença.

Vale ressaltar que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. As estatísticas representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.

Vacinação

Até o momento temos 10.705.254 pessoas vacinadas com a primeira dose, 260.709 com a dose única, 8.783.390 com a segunda dose e 1.289.189 com a dose de reforço.