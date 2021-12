Creditas anuncia mais de 450 vagas de emprego

Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Creditas acaba de anunciar mais de 450 vagas de emprego em São Paulo e Rio de Janeiro. A fintech de crédito e soluções financeiras busca novos talentos interessados em trabalhar nas áreas de Tecnologia, Jurídico, Desenvolvimento de negócios, Vendas, Marketing, Finanças, Recursos Humanos, Crédito, Design, Engenharia, Portfólio e Desenvolvimento de Produtos, na modalidade home office.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Business Intelligence Pleno, Business Analyst, Data Science Lead, Data Science Specialist, Senior Data Scientist, Analista de Business Process Pleno, Analista de Gestão Financeira, Analista de Operações Cartorárias Júnior, Analista Júnior de Financial Hacking, Account Executive de Novos Produtos, Account Manager, Analista de Gestão de Contratos, Consultor(a) Comercial, Executivo(a) de Contas de Financiamento Auto, Executivo(a) de Customer Success, Team Leader de Consultoria Comercial, Team Leader de Customer Success, Analista de Operações, Analista de Pós Compras, Analista de Qualidade Automotiva, Auxiliar de Pátio,Consultor(a) Externo de Vendas de Veículos, Entregador(a) Técnico Automotivo, Gerente de Operações Automotivas, Inspetor(a) Veicular, Retail Manager (Gerente de Loja), IT Ops Architect, Production Engineer Specialist, entre outros.

Além das posições efetivas, há também chances para estudantes do ensino superior interessados em ingressar na empresa. As contratações, segundo a empresa, vão de encontro com o momento da empresa, que está em franca expansão.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte ou fretado, estacionamento conveniado, bicicletário, budget para estudos e treinamentos in company, horário flexível, no dress code, frutinhas no escritório, Gympass e sessões mensais de terapia via Zenklub, além de licença-maternidade de 6 meses e licença parental de 35 dias.

Os interessados deverão acessar o site https://careers.creditas.com/ para cadastrar o currículo na posição desejada. O processo seletivo será completamente virtual.