Creditas tem mais de 400 empregos pelo país; veja cargos

A Creditas, uma das principais Startups de serviços financeiros do Brasil, está disponibilizando mais de 400 oportunidades de emprego. Confira, abaixo, quais os setores disponíveis para ocupação e os requisitos necessários para participar do processo de contratação!

A Startup Creditas está contratando novos profissionais

A Creditas, empresa de soluções financeiras e crédito, está em busca de novos colaboradores, são mais de 400 oportunidades para trabalhar em Home Office.

Fundada no ano de 2012, a Startup conta atualmente com mais de três mil colaboradores e já ultrapassou 500 milhões de dólares em contribuições recebidas.



São diversas as oportunidades disponíveis para ocupação, dentre elas áreas Tecnológicas, Desenvolvimento de Negócios e Produtos, Finanças, Marketing, Engenharia, Crédito, Vendas, e Design.

O processo seletivo será realizado de forma totalmente remota. Dentre alguns cargos disponíveis, estão:

Analistas Contábeis;

Engenheiro de Software

Especialista em Marketing;

Analistas Compliance;

Talent Acquisition, etc.

A Creditas realizará um processo seletivo de apenas um dia, que será realizado hoje com resultados sendo divulgados no dia 9 de Dezembro.

As vagas que estarão disponíveis neste processo seletivo serão para profissionais com escolaridade superior em Engenharia de Software disponíveis em níveis sênior e pleno. Para participar é necessário possuir experiências em desenvolvimento Python, Java, Node.Js e Kotlin.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do grupo de colaboradores Creditas? Aos profissionais que tenham interesse em participar do processo de seleção podem conferir todas as vagas disponíveis pela empresa através do link de participação.

Aos profissionais que queiram participar do processo seletivo de apenas um dia, podem realizar sua inscrição através dos links:

