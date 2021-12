Crédito Caixa para negativado: requerimento pode alcançar valores de até R$ 100 mil; saiba mais

A cada dia, a Caixa Econômica Federal amplia o leque de opções de crédito e microfinanciamento para beneficiar mais brasileiros. O presidente do banco, Pedro Guimarães, disse que em breve o governo anunciará uma nova modalidade de empréstimo com garantia do FGTS, para que até empréstimos negativos sejam alcançados. No entanto, a agência já possui um modelo de crédito que pode conceder empréstimos de até R$ 100 mil, sendo o Crédito Caixa para negativados ideal para o momento de crise. Conheça mais na matéria desta segunda-feira (20) do Notícias Concursos.

Assim, leia: Benefício extra do Governo para quem tem baixa renda: pagamento será feito em dezembro? Veja mais

Crédito Caixa para negativados tira do sufoco quando não se consegue obter outro tipo de alívio financeiro

Entre as melhores linhas de crédito para os grupos de pessoas da classe C e abaixo, a CEF usa o Crédito Caixa para negativados, ou melhor, o Penhor Caixa, como garantia. Essa modalidade aceita diversos artigos como relógios, joias, talheres, etc.

Você Pode Gostar Também:

O objetivo é focar justamente nas pessoas cujos nomes são negativos no SPC e no Serasa. De acordo com a agência, uma das vantagens é que esse tipo de empréstimo é um dos com menor taxa de juros do mercado.

Portanto, veja: Devolução do Auxílio Emergencial: alguns brasileiros terão mesmo que devolver o valor do benefício

Como se candidatar

Os interessados ??deverão levar documento de identificação pessoal e comprovante de residência ao procurar a agência da Caixa, informando o objeto do penhor pretendido. Após avaliação do banco, é assinado um contrato, indicando o valor a ser distribuído, a quantidade e o valor do parcelamento. É importante encontrar uma instituição que preste serviços de crédito para penhor de objetos.

No endereço eletrônico da Caixa na Internet, encontra-se uma lista das instituições que aceitam formulários de crédito. Para quem optar pela garantia do FGTS, é necessário fazer o cálculo com o gerente do banco, que definirá o valor do empréstimo. O depósito em dinheiro será feito logo após a aprovação do Crédito Caixa para negativado.

Dessa forma, confira: 2ª parcela do 13º? Confira a data de recebimento