Crédito no aplicativo Caixa Tem: Saiba quem já pode solicitar o dinheiro

O crédito no Caixa Tem ainda está sendo concedido gradativamente a população brasileira. Mais grupos serão autorizados para a solicitação do empréstimo que pode variar entre R$ 300 e R$ 1.000.

A Caixa Econômica Federal tem o objetivo de atender cerca de 100 milhões de cidadãos brasileiros de baixa renda. Eles poderão pagar a dívida em até 24 vezes, ou seja, 2 anos, com aplicação de juros mensais de 3,99%.

Quando o crédito fica disponível?

Os empréstimos oferecidos pelo Caixa Tem, são destinados tanto aos cidadãos que já possuem conta na plataforma quanto a novos cadastrados. A Caixa já liberou o serviço para os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Na último dia 29, para os aniversariantes de julho e agosto. Veja o calendário:



Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho: 8/11;

Julho e agosto: 29/11;

Setembro e outubro: 13/12;

Novembro e dezembro: 27/12.

Para aqueles que ainda não são correntistas do Caixa Tem, basta fazer o cadastro no aplicativo e verificar as opções disponíveis. Há duas modalidades, uma direcionada ao crédito pessoal, e outra voltada a ajuda em negócios. Ambas possuem as mesmas condições.

Novo cartão de crédito Caixa Tem lançado já está liberado

O cartão de crédito do CAIXA Tem já foi lançado. Agora, os clientes já podem solicitar a ferramenta de forma totalmente remota. Ademais, o novo cartão permite que compras à vista ou parceladas sejam realizadas.

As compras à vista, devem ser quitadas em até 40 dias para que juros não sejam aplicados. Já nas compras parceladas, os pagamentos poderão ser feitos com ou sem a incidência de juros, uma vez que isso dependerá das condições oferecidas pelo estabelecimento onde foram realizadas as compras.

Cabe ainda ressaltar que o valor total de uma compra compromete o limite do cartão de crédito, mesmo que o cliente tenha parcelado a quantia.

Vantagens do cartão de crédito CAIXA Tem

A nova ferramenta conta com inúmeros benefícios. Veja a seguir:

Isenção de anuidade;

Contratação por meio totalmente digital;

Limite mínimo acessível para compras à vista ou parceladas;

Cartão adicional gratuito;

Bandeira internacional para uso no Brasil ou no exterior;

Descontos no programa Vai de Visa;

Acesso ao aplicativo Cartões Caixa.

Os usuários que atualizarão o aplicativo já podem contratar o cartão de crédito através do próprio CAIXA Tem. Neste caso, basta clicar no ícone “Cartão Caixa Tem” e seguir com as instruções.

No que ser refere a fatura do cartão de crédito, ela pode ser consultada por meio do aplicativo Cartões Caixa ou então através do e-mail.

