Crise emocional no trabalho: Como lidar com isso?

Para algumas pessoas, lidar com uma crise emocional no trabalho é complicado. Para outras, que costumam ser mais práticas, pode ser que seja mais simples.

De qualquer modo, estamos sempre passíveis de sofrer uma crise em determinados momentos de nossas vidas. Afinal, as emoções fazem parte das nossas vidas e, de vez em quando, elas podem “dominar” a nossa mente e as sensações que sentimos.

É nesses momentos, justamente, que devemos nos basear em nosso autoconhecimento para lidar com o que sentimos. Mas, ainda assim, pode ser que nos sintamos muito afetados. O que fazer nesses casos?

A seguir destacamos algumas considerações que podem ajudar nesses momentos. Continue lendo.

Como lidar com uma crise emocional no trabalho?



Não existe fórmula mágica ou pílula milagrosa para uma crise emocional no trabalho. Afinal, cada crise e cada sujeito são únicos. Isso quer dizer que ninguém jamais irá viver uma mesma crise como você.

Por isso, considere as nossas dicas como sugestões gerais, mas sempre lembre-se de considerar as suas singularidades na hora de lidar com o que você sente, ok? 😉

Dito isso, vamos agora às dicas:

1- Afaste-se do gatilho emocional se ficar difícil

O primeiro passo pode ser o de se afastar dos gatilhos emocionais envolvidos com a crise emocional no trabalho. Isso porque nem sempre conseguimos controlar o que sentimos se permanecemos diante do que provoca o mal-estar.

Portanto, dê uma pausa e, se possível, saia do ambiente em que você está vivendo o desconforto. Assim a sua mente pode “arejar” e você pode sentir a crise um pouco mais amena.

2- Converse com alguém ou simplesmente descanse a mente por alguns minutos

Se você se sentir à vontade, cogite conversar com uma pessoa de confiança.

Falar sobre o que sentimos é uma forma de nós mesmos ouvirmos o que se passa conosco, e isso pode ajudar na hora de lidar com uma crise emocional no trabalho.

Em contrapartida, se você não quiser se abrir com ninguém, seja por opção ou por falta de escolha, cogite descansar a mente por alguns minutos. Simplesmente desconecte-se dos seus problemas para que as suas emoções voltem, na medida do possível, ao equilíbrio.

3- Tente entender a situação por outra perspectiva

Depois que você der um tempo de pausa, tente entender a situação por outra perspectiva. Por exemplo, se você cometeu um erro no trabalho, ao invés de ficar se culpando, olhe com um olhar mais crítico: Onde eu errei? Como posso aprender com isso? O que devo fazer para melhorar?

4- Inicie o planejamento do que pode ser feito

A análise acima poderá servir de base para um plano de ação sobre a situação. Assim, ao invés de deixar a crise emocional no trabalho dominar você, é possível começar a traçar um novo plano em cima da nova perspectiva sobre a situação. Faça o teste! 😉

5- Busque ajuda se necessário

Se apesar de você se afastar da situação e pensar em um plano, ainda assim se sentir sobrecarregado, busque ajuda. Você não precisa trabalhar sozinho e tampouco arcar com tudo o que deve ser feito. Nós somos seres humanos, não robôs. 😉