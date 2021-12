Crueldade: Tonico mata Nélio e interna Dolores em hospício em ‘Nos Tempos do Imperador’

Tonico (Alexandre Nero) vai ultrapassar a barreira do vilanismo visto até hoje em novelas. É que em ‘Nos Tempos do Imperador, o deputado vai agir com ainda mais crueldade com Dolores (Daphne Bozaski) e matará Nélio (João Pedro Zappa) na frente da amada, empurrando-o de um precipício. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo’.