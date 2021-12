CSN Siderurgia abre vagas de emprego; veja funções

A CSN Siderurgia, um dos mais eficientes e conceituados complexos siderúrgicos do mundo, está com novas oportunidades de emprego para serem preenchidas por todo Brasil. Os candidatos que tenham interesse em ocupar os cargos deverão realizar sua candidatura via Internet. Confira abaixo mais informações sobre as vagas disponíveis e como se inscrever.

CSN Siderurgia tem novas oportunidades de emprego

O grupo CSN atua no Brasil a mais de 50 anos, sendo um dos pioneiros na produção integrada de aço do Brasil. A CSN conta com sedes espalhadas por mais de 18 estados no Brasil, além de ter residência em 2 países, Portugal e Alemanha. Confira abaixo a relação de vagas disponíveis para trabalhar na CSN:

Auxiliar/Operacional;

Supervisor de mecânica;

Eletricista;

Engenheiro II (Mecânica);

Mecânico II;

Inspetor de manutenção I;

Técnico de Manutenção (Equipamentos móveis);

Técnico de Manutenção eletroeletrônica;

Técnico de enfermagem do trabalho.



Dentre as vagas dispostas acima, o cargo de Auxiliar/Operacional é exclusivo para pessoas com deficiência. Os profissionais que tenham interesse em participar do processo de seleção da CSN, devem atender alguns requisitos mínimos que variam de ações com cada cargo.

Algumas vagas exigem apenas escolaridade média completa, experiência na área de atuação e conhecimentos básicos de pacote Office. Já outras vagas exigem nível de formação completo de graduação ou técnico.

A empresa ainda vai disponibilizar para seus novos contratos benefícios, entre eles: plano médico e odontológico, seguro de vida, vale refeição, entre outros a depender do cargo de atuação.

Como realizar sua inscrição

Os profissionais interessados em fazer parte do time da CSN Siderurgia deverão realizar sua inscrição via Internet através do link de participação.

