CSN Siderurgia tem 180 vagas de estágio no Rio de Janeiro

A CSN Siderurgia, maior indústria do setor siderúrgico da América Latina e, atualmente, considerada uma das melhores do mundo, está disponibilizando 180 vagas de estágio para a cidade do Rio de Janeiro. Confira todas as informações necessárias para se candidatar!

CSN Siderurgia está contratando novos estagiários

A CSN Siderurgia usa como principal recurso o aço, realizando desde a extração do elemento até sua produção e por fim efetuando sua distribuição dentro de sua linha siderúrgica de produtos, isso inclui folhas metálicas, aços planos, revestidos, pré-pintados, galvanizados e aços longos.

No Brasil, a empresa conta com unidades no estado do Rio de Janeiro e no Paraná. No exterior, possui unidades na Alemanha e em Portugal.



Contando com mais de 25.000 colaboradores, a CSN está com novas oportunidades abertas para o seu Programa de Estágio, que oferece aos selecionados experiências na prática, cooperando com seu crescimento profissional.

Para participar do programa, os candidatos devem possuir espírito inovador, além de aceitarem todas as diversidades, isso inclui raça, gênero, cor, idade e orientação sexual.

Como requisito exigido, os candidatos devem estar obrigatoriamente matriculados em cursos superiores, no penúltimo ou último ano de graduação. Dentre os cursos aceitos no programa, estão:

Direito;

Administração;

Enfermagem;

Educação Física;

Engenharias;

Fisioterapia;

Nutrição;

Jornalismo;

Serviço Social;

Psicologia;

Sistema de Informação;

Ciências Contábeis;

Designer Gráfico;

Publicidade e Propaganda.

Como realizar a sua inscrição

Aos estudantes que queiram participar do Programa de Estágio CSN Siderurgia, podem realizar a candidatura e conferir todas as informações adicionais através do site de participação.

Além da remuneração, a empresa oferece aos estagiários algumas vantagens, como assistência médica, seguro de vida, vale transporte, café da manhã e restaurante interno.

