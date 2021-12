A construção assertiva e direcionada de um currículo pode ser de diferencial necessário para que se alcance uma vaga de emprego que seja de seu real interesse e permita o seu crescimento pessoal e profissional.

Currículo: a objetividade é fundamental na construção do documento

É comum que muitos profissionais com excelente potencial fiquem aquém no mercado porque não conseguem elaborar um currículo que demonstre a sua capacidade. Por isso, o currículo é mais do que um documento, é uma vitrine profissional.

Conceitue o currículo como uma ferramenta

Sendo assim, é importante que conceitue o currículo como uma ferramenta que fará uma importante ligação entre você e a empresa de seu interesse. Dessa forma, você deve destacar os pontos pertinentes para que o seu currículo seja atrativo pelo equilíbrio nas informações.

Objetivo: sucinto e direto

Por isso, é importante que você coloque o seu objetivo de forma direta para que atraia o profissional de recrutamento e seleção. Por exemplo, coloque o seu cargo e sua área de atuação, como: analista de marketing digital; assistente de vendas online; gerente de equipe comercial; auxiliar de faturamento etc.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais não devem ser excessivos. Por isso, você deve destacá-los, sem que você coloque o número de documentação ou informações sobre a sua filiação, por exemplo.

As informações sobre a sua experiência profissional e sua formação escolar

Já as informações sobre a sua experiência profissional e sua formação escolar devem ser inseridas considerando a ordem cronológica inversa dos fatos para que o seu currículo seja um documento direcionado e atualizado.

Aponte os fatos relevantes

É importante que você aponte os fatos relevantes, lembrando que serão explorados pessoalmente durante uma entrevista de emprego. Por isso, não coloque textos muito longos ou confusos; já que a visualização do documento é um fator relevante para que ele não seja descartado sem que seja lido em sua totalidade.

Visualização organizada e revisão ortográfica

Dessa forma, você deve revisar o seu documento em questões ortográficas e também no que diz respeito à sua visualização. Por fim, caso você queira inserir uma foto no seu documento, é importante que você escolha uma imagem que transmita um profissionalismo, sem que a imagem se destaque negativamente por conta de um ambiente muito festivo, por exemplo.

Assim sendo, o seu currículo se tornará assertivo por conta da objetividade durante toda a construção do documento, funcionando com uma vitrine profissional que poderá direcionar a sua carreira em longo prazo.