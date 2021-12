O currículo deve ser elaborado como um documento, por isso, o candidato precisa organizar as informações e facilitar a visualização para que o seu currículo não seja descartado, sem que seja analisado aprofundadamente.

Currículo: construa um documento assertivo e de fácil visualização

O profissional de recrutamento e seleção possui um tempo escasso para lidar com tantas demandas. Por isso, a primeira análise de um currículo é feita considerando alguns fatores primordiais.

Sendo assim, ao se atentar a esses fatores você eleva as chances de sucesso profissional, já que é possível que consiga um convite para uma entrevista de emprego que seja correlato ao seu objetivo de carreira.

As informações apresentadas devem ser organizadas

Você Pode Gostar Também:

Primeiramente, as informações apresentadas devem ser organizadas. A visualização do documento é um fator primordial para o profissional. Por isso, não faça textos grandes, nem falte com as vírgulas durante os seus apontamentos, já que algumas pessoas elaboram o currículo de maneira confusa e perdem oportunidades importantes.

O destaque das informações deve ser direcionado

O destaque das informações deve ser direcionado e orgânico. Sendo assim, evite informações excessivas e evite pontos redundantes, como nomear o documento com a palavra “currículo”, por exemplo.

Além disso, não coloque número de documentos ou dados de filiação. São pequenos destaques negativos que podem fazer com que o currículo seja descartado.

Trajetória profissional e escolaridade

A descrição da sua trajetória profissional, juntamente com a descrição de sua trajetória educacional, são fatores de extrema relevância na análise de um profissional de recrutamento e seleção.

Por isso, pontue os fatos importantes para que sejam melhor explorados pessoalmente. Sendo assim, não coloca uma história inteira no seu currículo.

Pois, dificilmente uma longa narrativa será lida na íntegra, e você corre o risco de não receber o convite para uma entrevista de emprego que seja do seu perfil.

Respeite a ordem cronológica inversa

A ordem cronológica inversa também deve ser respeitada nessas descrições, visto que os pontos atuais devem ser priorizados.

A foto e a sua imagem profissional

Caso deseje incluir uma foto no documento, lembre-se de que a imagem deve ser sóbria. Sendo assim, evite destacar a sua imagem negativamente, considerando sua imagem profissional. Ou seja, não coloque fotos com ambientes pessoais ou festivos.

Mantenha o seu LinkedIn atualizado

Além disso, o LinkedIn é uma plataforma de bastante visualização por diversas empresas na era digital, sendo uma ferramenta importante, por isso, mantenha o seu LinkedIn atualizado. Adapte essas dicas e direcione a sua trajetória profissional por meio da objetividade e organização na construção do seu currículo.