O currículo é um documento que deve ser construído considerando a sua objetividade de carreira, bem como é uma maneira de valorizar as suas experiências anteriores.

Currículo: construa um documento objetivo e sucinto

Por isso, é importante que você elabore o currículo considerando todos os fatores importantes, de modo que o seu destaque ocorra naturalmente e você receba o convite para uma entrevista de emprego que seja conivente com o seu objetivo.

Dados pessoais

Sendo assim, destaque seus dados pessoais, tendo como princípio que estejam atualizados e sucintos. Da mesma forma, você deve considerar que o objetivo deve ser claro e direto. Você pode inserir o seu cargo de atuação, juntamente com o seu nível hierárquico. Por exemplo: analista de benefícios; assistente de vendas; gerente de marketing digital; auxiliar de escritório etc.

Descrição da trajetória profissional e escolar

A sua descrição da trajetória profissional deve ser feita considerando os pontos importantes, assim como, a sua escolaridade. Dessa forma, sugerimos que você pontue os fatos relevantes. Visto que serão melhores explorados durante o processo seletivo.

Visualização organizada

Além disso, é importante que o documento esteja visualmente organizado; já que a imagem do documento é um dos fatores considerados para que ele seja lido. Sendo assim, faça uso de palavras pertinentes à sua área de atuação e respeite a ordem cronológica inversa dos fatos, priorizando os acontecimentos mais atuais.

A foto no documento é um ponto de atenção

Caso você opte por inserir uma foto no documento, lembre-se de que a sua imagem transmitida é amparada por todos os outros fatores. Sendo assim, escolha uma imagem positiva que não se destaque negativamente por conta de um ambiente muito festivo ou muito pessoal.

Mantenha o seu currículo atualizado em plataformas online

Certamente, todos esses são pontos relevantes para a análise de um currículo profissional. Além disso, é importante também que você mantenha o seu currículo atualizado em plataformas online, como o LinkedIn.

Visto que a internet é uma ferramenta amplamente utilizada para o processo de recrutamento e seleção. Dessa forma, o seu currículo irá se destacar pelo equilíbrio nas informações, direcionando a sua carreira, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo.

Dicas adaptáveis

Certamente essas dicas são adaptáveis aos seus objetivos, personalidade e pontos referentes a sua carreira. No entanto, são pontos importantes para que você consiga destacar o seu currículo naturalmente dentro do mercado de trabalho, elevando a sua competitividade por conta da organização da visualização e das informações do seu currículo.