O currículo é um documento e deve ser elaborado como tal, considerando a sua relevância para o direcionamento da sua carreira. Por isso, é importante que direcione o currículo de modo assertivo, considerando diversos fatores para que você receba o convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse.

Currículo: destaque seus dados de forma relevante e equilibrada

Sendo assim, faça um currículo com destaque de dados relevantes para a sua carreira; ao passo que não faltem informações, de modo que equilibre todos os pontos.

Principais fatos de sua trajetória

Para isso, você deve se atentar aos principais fatos de sua trajetória. Sendo assim, coloque apontamentos sobre as situações relevantes na sua descrição profissional, bem como insira todas as informações referentes a sua formação acadêmica. Além disso, caso seja um estudante, é pertinente que insira a data de término do seu curso e a modalidade de ensino, ou seja, informe se estuda a distância ou de forma presencial.

Dados atualizados

Não menos importante, você deve destacar seus dados pessoais de modo atualizado e evitar que o seu endereço de e-mail contenha palavras pejorativas.

Competências e habilidades

Além disso, caso você deseje incluir um resumo no seu currículo, deve criar uma relação entre as competências e habilidades inseridas neste resumo e os dados descritos na sua trajetória profissional.

Certamente, essa relação é um ponto de avaliação do profissional de recrutamento e seleção. Além disso, você deve manter as suas plataformas online atualizadas, visto que a internet é uma ampla fonte de recrutamento e seleção, principalmente para profissionais que se disponibilizam para a atuação Home Office.

Informe a sua disponibilidade de atuação

Dessa forma, também é relevante que você coloque essa informação sobre a sua disponibilidade de atuação no currículo. Visto que você aumentará as suas chances de direcionar a sua carreira através da assertividade na construção do documento.

A aparência do documento é importante, considerando que a sua visualização é bastante relevante para que o seu currículo seja escolhido, já que uma aparência muito confusa pode causar no descarte do documento. Além disso, faça uma revisão ortográfica.

A foto e a construção da sua imagem profissional

Caso você opte por inserir uma foto, escolha por uma imagem que transmita o seu profissionalismo, evitando ambientes festivos ou fotos de viagens, por exemplo.

Certamente, esses são alguns detalhes que fazem diferença para que você consiga direcionar o seu currículo e alcançar o seu objetivo de carreira profissional. Portanto, adapte esses pontos e se direcione dentro do mercado de trabalho atual.