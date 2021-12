O currículo certamente é um documento profissional e precisa ser considerado como tal durante a sua construção para que você consiga alcançar uma entrevista de emprego que seja correlata ao seu objetivo de carreira profissional.

Currículo: dicas para que elabore um documento atrativo e sucinto

É comum que um candidato com extrema capacidade profissional não seja convidado para uma entrevista de emprego porque o seu currículo não está atrativo.

A sua vitrine profissional

Sendo assim, é importante direcionar a elaboração do seu currículo para que ele funcione como uma espécie de vitrine profissional e possa te ajudar a alcançar seus objetivos de carreira, principalmente considerando um longo prazo.

Você Pode Gostar Também:

Dados pessoais – evite informações excessivas

Destaque os seus dados pessoais positivamente, evitando informações excessivas. Não coloque título no documento como “currículo”, nem dados referentes aos seus documentos pessoais, já que são informações desnecessárias e/ou redundantes.

Objetivo – direto e sucinto

O seu objetivo deve ser direto e sucinto. Por isso, informe o seu cargo e área de atuação. Por exemplo: analista de faturamento; assistente de marketing digital; gerente de projetos; auxiliar de Recursos Humanos etc.

Experiência profissional – ordem cronológica inversa

A sua experiência profissional é um fator de extrema relevância para a análise do profissional de recrutamento e seleção. Por isso, respeite a ordem cronológica inversa durante essa descrição, bem como faça pequenos apontamentos sobre os fatos importantes de sua trajetória para que sejam melhores explorados em uma entrevista de emprego.

Carreira acadêmica – cursos relevantes

A sua escolaridade é um ponto de grande valia. Por isso, informe sempre os cursos mais atuais e dê preferência para cursos dos quais você possua certificados.

Foto – a sua imagem profissional

Caso você deseje inserir uma foto no seu documento, lembre-se de que a sua imagem deve ser profissional, já que a foto, juntamente com todo o restante do currículo, transmite uma mensagem ao responsável pelo processo seletivo. Por isso, evite ambientes específicos e muito pessoais.

Resumo e suas habilidades sociocomportamentais

Não menos importante, caso você queira resumir o seu currículo, crie algum tipo de relação – ainda que seja indireta – entre suas competências e habilidades sociocomportamentais descritas no resumo e os pontos inseridos na sua descrição de experiência profissional.

Dicas adaptáveis

Visto que essa ligação é um ponto importante para o profissional de recrutamento. Certamente essas dicas são adaptáveis, porém, é importante que você se atente para que consiga elevar as suas chances de sucesso no mercado de trabalho atual.