Customização: transforme seu biquíni velho em um quase novo

Com a chegada do verão, todo mundo quer arrasar nos biquínis, mas sabemos que as vezes a grana fica curta e o orçamento não deixa a compra de novas peças. Pensando nisso, a equipe do iBahia separou ideias de como customizar e dar aquela cara nova ao seu biquíni que está no fundo da gaveta.

As tags feitas em tecido ou borracha são uma opção incrível para dar uma cara nova ao seu biquini de cor neutra. Nossa dica é usar em peças que não tenham estampas para dar mais destaques e não causar a impressão de “muita informação”. Daí é só usar a criatividade e arrasar na escolha das tags.

Os biquínis em crochê fizeram sucesso nos últimos verões, por isso apostar em detalhes usando as linha é uma ótima ideia. Podendo dar aquela diferenciada na seu antigo biquíni com as cores da estação. Se você tem biquínis em tom pastel o ideal é combinar com cores cítricas como o verde, laranja e amarelo.

FOTO: Reprodução

As pedrinhas que bombaram em 2020 vão permanecer em alta. Então, porque não abusar delas na customização dos biquínis? Com diversos tamanhos e modelos, as pedrinhas de miçangas deixam em aberto infinitas possibilidades de criação dos novos modelos.

FOTO: Reprodução

A body Chain com certeza vai ser o acessório que vai abalar o verão. As correntes com muitos detalhes dão um novo visual a qualquer biquíni, além de trazer uma mega sensualidade a peça.



FOTO: Reprodução/ Gshow

*Matéria supervisionada pelo repórter Lucas Salles