Dafiti abre vagas de emprego; veja funções

A Dafiti, uma das maiores empresas do ramo da moda na América Latina e no Brasil, está oferecendo novas oportunidades de emprego para atuação em diversas regiões do país. Confira abaixo a lista de funções disponíveis, os benefícios, atribuições e ainda, como se inscrever às vagas!

Dafiti com novas está contratando novos colaboradores

A Dafiti é uma empresa do ramo da moda no Brasil há mais de 10 anos, com expansão por mais de 4 países, mais de 400.000 produtos e mais de 6.000 marcas.

Segue a lista de cargos disponíveis para fazer parte do time da maior fashiontech do Brasil:



Você Pode Gostar Também:

Estágio Bi comercial;

Estágio afiliados;

Estágio na área financeira (antifraude);

Analista de marketplace I;

Estágio em planejamento de compras;

Analista comercial;

Auxiliar de descrição.

Alguns dos cargos citados acima possuem modalidades de trabalho híbrido ou regime de trabalho 100% home office.

As vagas são para atuar no estado de São Paulo, e são exigidos dos candidatos uma série de qualificações para ocupação dos cargos, como por exemplo, escolaridade média completa, experiências anteriores na função, boa comunicação, foco nos resultados, e no caso de alguns cargos, a escolaridade de nível superior completa é necessária.

Veja também: Belgo Arames tem 45 empregos em Itaúna; veja cargo

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da equipe de funcionários Dafiti? Aos profissionais que tenham interesse em participar do processo de seleção, devem acessar o link de inscrição e realizar seu cadastro.

A empresa ainda vai oferecer aos novos contratos uma série de vantagens, tais como: assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale alimentação, vale transporte, auxílio farmácia, programa de descontos e até programa de treinamentos.

Gostou das informações? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!