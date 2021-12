Dani Calabresa substitui Rafael Portugal no quadro de humor do BBB 22

A Globo anunciou neste sábado (18) mais uma troca no “elenco” do Big Brother Brasil 2022. Além da saída do apresentador Tiago Leifert e a chegada de Tadeu Schmidt, o humorista Rafael Portugal também deixa o reality show. Agora, quem comandará o ‘CAT BBB’, quadro humorístico do programa, será Dani Calabresa.

“Estou muito empolgada pra assumir o ‘CAT BBB’ porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário (risos)”. Ela também promete se divertir junto com o público e adianta o desejo de tirar boas risadas da galera de casa: “Eu sou fã do BBB! Me envolvo e me apego aos participantes! Quero fazer tudo pro público se divertir comigo, antes só preciso entender se perco ou não estalecas”, disse a humorista em nota enviada pela comunicação da Globo.