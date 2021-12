Daniel Boaventura lança novo single de natal com participação especial de Ivete Sangalo

A canção “White Christmas” foi gravada durante a pandemia e ganhou clipe produzido pela Macaco Gordo que será lançada nesta terça-feira (21) às 11hrs, com participação especial de Ivete Sangalo. Trazendo o clima clássico de uma música natalina norte-americana o single estará disponível em todas as plataformas a partir de meia-noite.

“A ideia central do clipe vem de trazer um clássico natalino da música norte-americana para nossa realidade, a música fala em natal branco, de neve. No clipe trouxemos o tropicalismo e a ambientação do nosso natal tropical típico do nosso verão.”, afirma o diretor Chico Kertezs.