Daniela Mercury diz que não vai sair no Carnaval: ‘Cenário incerto’

Ainda segundo a nota, caso tenha Carnaval, a cantora optará por participar de festas de verão, com controle de entrada e protocolos de segurança. “Se for mantida a liberação das autoridades sanitárias, tentaremos, na medida do possível, realizar shows e eventos durante todo o verão, sempre com limitação de público e com a exigência das duas doses da vacina. Além disso, continuo estimulando meus fãs e todos os brasileiros a usarem máscara. O momento ainda não é de plena tranquilidade, mesmo com as vacinas salvando milhares de vidas”, diz.