Daphne é eliminada do ‘MasterChef Brasil’ e recebe oferta de Helena Rizzo

Na noite da última terça-feira (7) foi ao ar a semifinal do “MasterChef Brasil”. A skatista de 19 anos, Daphne, foi eliminada e deixou a competição na reta final.

Com participação de Pabllo Vittar, o episódio marcou a última caixa misteriosa da temporada, onde os cozinheiros tiveram que preparar alimentos brancos usando corantes. Isabella venceu a etapa e foi a primeira confirmada na final do programa.

Na prova eliminatória, Eduardo se deu melhor ao preparar sua versão da coroa de carré de cordeiro e pavlola. Daphne acabou sendo a eliminada após entregar algumas partes da carne cruas. A surpresa veio com uma oferta de estágio no restaurante de Helena Rizzo.

“Fiquei impressionada contigo no programa desde o primeiro dia. Você é muito criativa. Boto a maior fé em você. As portas da minha cozinha estão abertas pra ti. Eu te ofereço um estágio no Maní, se é isso que tu quer. Acho que você é uma pedra preciosa”, disse a jurada ao emocionar a todos.

Daphne aceitou a oferta e saiu como vitoriosa da cozinha do reality culinário.