Dayane Mello é eliminada de ‘A Fazenda’; veja porcentagens

Mais um peão se despediu da disputa por R$1,5 milhão em “A Fazenda 13”. Dessa vez, Dayane Mello foi a preterida pelo público e deixou o reality na noite da última quinta-feira (2). A peoa disputou a roça com Marina Ferrari e Solange Gomes.

A jornalista saiu na liderança e abocanhou 40,26% dos votos do público, enquanto a ex-banheira do Gugu ficou em segundo lugar com 32,74%. A modelo saiu do confinamento com apenas 27% dos votos do público.

Dayane acabou na berlinda após ser puxado da baia por Rico Melquiades, que em um jogo de sorte, se livrou da roça, ganhou a prova do fazendeiro e eliminou sua maior inimiga dentro do reality rural.

Veja o momento da eliminação: