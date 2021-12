Dê adeus à oleosidade: saiba 5 dicas para disfarçar cabelo oleoso em segundos

Pela correria do dia a dia, é natural que a oleosidade apareça nos fios, a partir do momento que nem sempre dá para lavar o cabelo todo santo dia – e está tudo bem. Esse é um problema que atormenta muitas pessoas, principalmente pelo seu aspecto. Confira 5 dicas para disfarçar o cabelo oleoso:

O shampoo a seco, produto em spray, é perfeito para disfarçar a oleosidade do cabelo. Separe as mechas e aplique com certa distância da raiz. Cuidado com quantidade de produto, afinal, a intenção não é deixar os fios esbranquiçados.