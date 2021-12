Defesa Civil descarta risco de rompimento de barragens em AL

O coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Moisés Melo, informou que o órgão está monitorando a situação das barragens, rios e lagoas em todo o Estado devido às chuvas que caem em Alagoas desde o fim de semana. De acordo com o coordenador, até o momento não há risco de transbordamento nem de rompimento de…

Central do Sertão

O coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Moisés Melo, informou que o órgão está monitorando a situação das barragens, rios e lagoas em todo o Estado devido às chuvas que caem em Alagoas desde o fim de semana.

De acordo com o coordenador, até o momento não há risco de transbordamento nem de rompimento de barragens no Estado. A Defesa Civil constatou o aumento no volume de água nas barragens, mas informou que elas estão sangrando (escoando) normalmente.

Em Canapi, no sertão do Estado, a Defesa Civil municipal emitiu alerta para que os moradores que residem nas proximidades do paredão da barragem deixem suas residências de forma preventiva. Apesar do aviso, o coronel Moisés disse que a situação está sendo monitorada.

Vários incidentes foram registrados neste fim de semana, sobretudo nas regiões agreste e no sertão. Em Palmeira dos Índios, o encerramento da festa de natal foi cancelado após a queda da estrutura. Um posto combustível também teve o teto destruído pelas chuvas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para várias quedas de árvores, algumas delas arrancadas pela raiz devido à força do vento.

De acordo com a sala de alerta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a previsão é que a chuva perca força na noite desta segunda-feira (27).