Defesa Civil revela que 66 municípios estão sendo afetados pelas chuvas na Bahia

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) revelou nesta quinta-feira (23) que 66 municípios foram atingidos pelas chuvas e se encontram em Situação de Emergência. Até esta manhã, foram registrados 3.788 desabrigados e 10.955 desalojados.

Ainda segundo a entidade, 278 pessoas ficaram feridos e 17 morreram. O último óbito foi de uma criança de apenas um ano, que foi picada por uma cobra, no município de Prado. De acordo com o Vigedesastres, serviço do Ministério da Saúde, a vítima foi atacada na segunda-feira (18) e morreu nessa quarta-feira (22). O total de pessoas afetadas já é superior a 370 mil (379.132).