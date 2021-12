Definidos finalistas do Campeonato Amador de Futebol de Penedo

Ponte Preta e Internacional disputam o título da competição no próximo domingo, 19

Decom PMP com Assessoria SMES

O Campeonato Amador de Futebol de Campo realizado pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), já tem os finalistas definidos.

O resultado das semifinais realizadas ontem (domingo, 12), com grande presença de público nas arquibancadas do Estádio Dr. Alfredo Leahy, credenciaram Ponte Preta e Internacional do povoado Campo Grande para a disputa do título.

A equipe da Ponte Preta venceu o São Paulo da Ponta Mofina por uma a zero, vitória que veio com um gol de Robson Luiz, artilheiro do campeonato com 5 gols.

O placar da segunda semifinal comprovou a superioridade do Inter do Campo Grande, time que aplicou quatro a zero no Esporte Clube Dom Constantino.

Inter e Ponte entram em campo às 16 horas do próximo domingo, 19, no Estádio Dr. Alfredo Leahy para a partida final do Campeonato Amador Municipal de Futebol de Campo.

A disputa do 3º lugar começa às 14 horas, no mesmo gramado, entre o tricolor da Ponta Mofina e o EC Dom Constantino.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP