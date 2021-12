Delegacia de roubos afirma que mulher que furtou caixinha da Natal é moradora de rua

O delegado Leonam Pinheiro, titular de Roubos da Capital informou nesta sexta-feira, 17, que a mulher flagrada furtando uma caixinha de Natal dos funcionários de uma panificação, no bairro de Jatiúca é uma moradora em situação de rua. De acordo com Pinheiro, a mulher é conhecida por cometer pequenos delitos na região, além do furto…

De acordo com Pinheiro, a mulher é conhecida por cometer pequenos delitos na região, além do furto qualificado praticado ontem no estabelecimento. Agora o delegado espera que a população o ajude a localizar a mulher para que ela responda pelo delito.

Qualquer informação pode ser repassada através do disque denúncia: 181.