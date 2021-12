Delivery Natalino! Confira cardápio especial para aproveitar Natal da melhor forma

As luzes do Natal iluminam a cidade, a magia festiva preenche os corações e a fome da tradicional ceia chega com tudo: é impossível não pensar nas comidas típicas da época. Desde pratos fartos até os clássicos panetones e chocotones, a possibilidade de realizar encomendas para as refeições natalinas é um verdadeiro presente para muitos, afinal, nem todo mundo gosta de passar horas e horas na cozinha em pleno feriado.

Para que você possa escolher com tranquilidade o que comer nos dias 24 e 25 de dezembro, o portal iBahia reuniu opções de restaurantes que realizarão entregas no último feriado do ano. Confira o cardápio especial para o Natal 2021:

Foto: Divulgação

Com um cardápio super variado, a Bendito Salgado oferece muitas opções doces e salgadas para fazer sua noite de Natal, ideal para as festas de confraternização, eventos corporativos e presentes, para amigos ou familiares. Há panetones doces e salgados, tortatones, docinhos como brigadeiros, beijinhos e muito mais. Faça a sua encomenda no site da Bendito Salgado!

Foto: Divulgação/Frederico Pimentel

A ceia da Coffeetown traz opções bem servidas, para atender o encontro em familiar. Terrine de queijo de cabra com figo e nozes, Mousse de camarão, Peru inteiro assado com molho de laranja ou fatiado com molho de frutas vermelhas, Salpicão de frango e Farofa de miúdos e frutos secos são algumas das alternativas para a refeição. Para a sobremesa, o café oferece Apple Pie, Cheesepound Cake com frutas vermelhas frescas e icing de limão siciliano, Red Velvet e as Cheesecakes são acompanhadas de outras doçuras, como Donuts e biscoitos Natalinos.

Além das opções acima, também têm panetones exclusivos nos sabores tradicional (frutas cristalizadas), chocolate e Goiabada. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 98344-4478.

Foto: Divulgação/Leonardo Freire

Se você é do time que não abre mão de panetone e chocotone na noite de Natal, o Restaurante Manga oferece duas opções deliciosas em dois tamanhos. O panetone, feito de mel de uruçu, baunilha, frutas cristalizadas e crocante de avelã, e, o chocotone, feito de mel de uruçu, baunilha e chocolate amargo, branco caramelizado e ao leite. Ambos estão disponíveis no tamanho médio (250g) e grande (550g), por R$ 35 e R$ 70, respectivamente.

A venda está sendo feita no restaurante, localizado na Rua Professora Almerinda Dultra, 40 – Rio Vermelho, Salvador – BA, aos sábados, das 19h às 22h30 e domingos, das 8h30 às 12h.

Foto: Divulgação

Com a chegada das festas de fim de ano, a Kopenhagen lançou um serviço exclusivo para empresas: atendimento corporativo com condições especiais e descontos específicos nos produtos Kopenhagen como opções de presentes e brindes de final ano para colaboradores, sócios e parceiros. Os pedidos são exclusivos para compras com CNPJ e devem ser solicitados através do email comercial@kopssa.com.br ou pelo telefone (71) 99300-0248.