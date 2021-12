Dendê com banana: aprenda a fazer uma deliciosa moqueca de banana-da-terra em 1h

Que moqueca é uma delícia, isso todos os baianos já sabem. Melhor ainda é experimentar diferentes versões da tradicional moqueca baiana, como a moqueca de banana-da-terra. Um refogado caprichado, com alho, pimenta dedo-de-moça, pimenta de cheiro e raiz e talos de coentro que acrescentam sabor a versão vegana do clássico preparo brasileiro.

A Receita do site Panelinha tem o tempo de preparo de até 1h, servindo até quatro porções. Aproveite e bom apetite!

INGREDIENTES

3 bananas-da-terra maduras mas ainda firmes

2 tomates maduros

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

1 cebola

3 dentes de alho

¾ de xícara (chá) de leite de coco (200 ml)

2 xícaras (chá) de água

¾ de xícara (chá) de azeite de dendê

2 colheres (sopa) de azeite

10 ramos de coentro (talos e folhas)

2 raízes de coentro

2 pimentas dedo-de-moça

2 pimentas-de-cheiro

1 tira de casca de limão taiti

sal a gosto

MODO DE PREPARO

1. Lave e seque os pimentões, os tomates, as pimentas e o coentro (mantenha as raízes e talos).

2. Corte os pimentões ao meio, descarte as sementes e corte cada metade em quadrados de 2 cm. Corte os tomates em quartos, descarte as sementes e corte cada quarto ao meio na diagonal. Descasque e corte a cebola em cubos de 2 cm.

3. Descasque e pique fino os dentes de alho. Pique fino as raízes e os talos do coentro e reserve as folhas inteiras para a finalização.

4. Corte as pimentas dedo-de-moça e de cheiro ao meio, com uma colher, raspe e descarte as sementes. Pique fino as metades. Dica: para evitar acidentes com dedos apimentados nos olhos, passe óleo ou azeite nas mãos depois de cortar as pimentas — a capsaicina, substância responsável pelo ardor, é lipossolúvel. Depois, lave as mãos.

5. Leve uma panela de barro média (ou uma panela média de outro material) ao fogo médio para aquecer. Regue com 1 colher (sopa) de azeite, adicione as pimentas, o alho, as raízes e talos do coentro e tempere com uma pitada de sal. Refogue por cerca de 3 minutos, até ficar bem perfumado. Acrescente a água, a casca de limão e misture bem. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos para formar um caldo saboroso.

6. Desligue o fogo e descarte a casca de limão. Com uma concha, transfira o caldo para o liquidificador, adicione o azeite de dendê, o leite de coco, 2 colheres (chá) de sal e bata por 2 minutos até ficar bem emulsionado – assim o caldo da moqueca fica mais aveludado e a gordura do dendê e do coco não se separam no cozimento. Atenção: segure firme a tampa do liquidificador com um pano de prato para evitar que o vapor quente ejete a tampa. No total você terá 2 ¾ xícaras (chá) de líquido para cozinhar a moqueca, se necessário complete com um pouco de água.

7. Volte a panela ao fogo médio (nem precisa lavar), regue com 1 colher (sopa) de azeite, adicione os pimentões, a cebola e tempere com uma pitada de sal. Refogue por cerca de 4 minutos, ou até os legumes ficarem macios e a cebola transparente.

8. Enquanto isso, com uma faca corte as pontas e descasque as bananas. Corte cada banana em rodelas de 2 cm de espessura, na diagonal.

9. Acrescente as bananas e os tomates ao refogado e misture delicadamente. Junte o caldo batido, tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos ou até a banana ficar cozida mas ainda com textura para mordida. Finalize com as folhas de coentro e sirva a seguir.