Deolane Bezerra diz que filha já encontrou seu vibrador: ‘Achou que era brinquedo’

Deolane Bezerra fez uma revelação inusitada em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera. A advogada contou que sua filha mais nova, Valentina, já encontrou seu vibrador.

“Eu comprei faz bastante tempo já, lá no sex shop da 25 de março. Você passa e fica dando um choquinho. Não é ruim, não. Veio uma caixa com um ‘pintão’ rosa. Já brocha, um pinto rosa? Um outro negócio que alavanca. Eu não sei nem usar”, iniciou.

“Meus filhos estavam um zoando o outro em casa com os brinquedos eróticos. A Valentina achou que era um brinquedo, tava andando pelo meio da casa. Tomei um susto. Já pensou se ela posta no TikTok com um negócio daquele? Acabava com a minha vida”, finalizou.