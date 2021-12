Desconto na fatura Nubank: é possível conseguir pagar menos na fatura do cartão de crédito?

Entre todos os cidadãos brasileiros que possuem esses produtos financeiros, é comum o uso de cartões de crédito a fim de fazer compras de todos os tipos. Esse processo reduz os valores das dívidas mensais, tornando as compras mais caras menos onerosas. Mas, você sabia que quando você tem pouco dinheiro e pode pagar mais, você pode garantir um desconto na fatura Nubank? Saiba mais na matéria desta segunda-feira (20) do Notícias Concursos.

Como funciona o desconto na fatura Nubank?

A função do banco digital pode prever o parcelamento, ou seja, as chances de quitação antecipada das dívidas. Além de pagar o total antes do tempo programado, o cliente também pode obter desconto na fatura Nubank.

A fintech confirma que sua objetivação é reduzir os custos de transação na função de crédito. Essa é uma ótima forma de compensar o desconto não obtido na loja, pois não pagou adiantado.

Quanto mais prestações forem pagas antecipadamente, maior será o montante da isenção concedida pela empresa roxinha. É importante lembrar também que quando você espera parcelar, outros também cobram adiantado. Ou seja, caso você complete o pagamento de sua dívida no mês de dezembro, mas adiantar o parcelamento, o final se antecipará para novembro.

Para o processo de inscrição no banco digital, consulte o passo a passo:

Acesse o aplicativo Nubank (disponível para iOS e Android);

Clique para comprar parcelado;

Clique em “Plotagem esperada” e “Continuar”;

Então, confirme a transação, vendo o desconto que foi recebido.

É possível verificar mais detalhes das transações antes de confirmar, o que permite ao cliente verificar se vale a pena realmente. Quanto mais você comprar com antecedência, maior será o desconto na fatura Nubank.

