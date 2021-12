Neste artigo vamos apresentar o que rouba a sua motivação nos estudos é porque você se sente “sem vontade” de estudar.

Afinal, a falta de motivação para estudar não é algo simples de ser entendido. Mas sim, trata-se de algo multifatorial, que pode estar envolvido com muitas coisas diferentes – e que varia de pessoa para pessoa.

Por isso, convidamos você para ler este conteúdo até o fim e assim ter mais informações sobre esse problema. Vamos adiante!

Descubra o que rouba a sua motivação nos estudos

É importante que você também faça uma autoanálise para descobrir o que rouba a sua motivação nos estudos. Afinal, cada pessoa é única e pode ter as suas próprias causas, uma vez que isso pode se relacionar com a saúde mental, física, etc.

Portanto, considere as nossas dicas como um ponto de auto reflexão, mas não como as únicas regras do problema, ok?

Dito isso, vamos adiante:

1. Má administração do tempo

Como você tem administrado o seu tempo de estudo? Você é uma pessoa que tem um horário para estudar, ou, simplesmente, estuda de vez em quando?

Se o segundo cenário é o mais condizente com a sua realidade, isso pode ser o que rouba a sua motivação nos estudos.

Afinal, como se manter motivado se você sequer sabe quando, onde e como deve estudar? Pense sobre isso.

2. Estudar tudo de forma “misturada”

Você abre os seus livros e cadernos e simplesmente joga tudo sobre a mesa e começa a estudar o que vê pela frente? Pois é… Essa falta de organização pode fazer com que você estude de maneira aleatória, o que lhe impede de mensurar os resultados.

Consequentemente, não mensurar esses resultados é dar margem para que a motivação nunca apareça.

3. Não ter um objetivo semanal, mensal e semestral

A falta de objetivos também é uma grande vilã que rouba a sua motivação nos estudos. Afinal, como é possível construir uma sensação de dever cumprido se você sequer sabe o que quer atingir?

E, como já vimos aqui no blog, a sensação de dever cumprido pode fazer toda a diferença na nossa motivação. Por isso, tenha bons objetivos para se recompensar quando chegar lá é fundamental.

4. Não saber a sua forma de aprender melhor

Estudar de qualquer forma, acreditando que o cérebro vai só absorver e pronto, pode ser o que rouba a sua motivação nos estudos.

Cada pessoa tende a ter algumas facilidades e dificuldades quando o assunto é aprender algo novo. Algumas podem aprender lendo, outras preferem assistir a algum documentário, e assim por diante.

Portanto, encontre os estímulos que mais ajudam você na hora de estudar e veja como saber aprender pode ser muito motivador.

5. Ser muito passivo ao que o professor apresenta

Não espere que todo o assunto sobre determinada matéria seja passado pelo professor. Embora ele esteja ali para transmitir conhecimento, você precisa ser proativo.

Caso contrário, o estudo se torna monótono e é praticamente impossível ser motivado para isso. Assim sendo, é hora de agir e começar a buscar outras fontes interessantes para complementar os seus estudos.